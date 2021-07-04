شاهد فيديو اهداف بيراميدز وانبي في الدوري المصري..هدف مارادوني من شريف

شاهد فيديو اهداف مباراة بيراميدز وانبي في الجولة الـ28 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021 والتي أقيمت على استاد 30 يونيو “الدفاع الجوي سابقًا”، بدون حضور الجماهير.

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط في الدوري المصري عقب تعادله المحبط أمام فريق أنبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي شهد إصابة حارس مرمي فريق الأهرام أحمد الشناوي بإلتواء في الركبة.

وبات بيراميدز، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للقاء الرابع على التوالي ببطولة الدوري المصري في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، في حين رفع إنبي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس.

وبادر إنبي بالتسجيل عن طريق محمد شريف في الدقيقة 30 بهدف مارادوني، لكن فرحة الفريق البترولي بهدف التقدم لم تدم كثيرا، بعدما أحرز محمد الجباس هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منقطة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 23 سقوط حارس مرمي بيراميدز أحمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في الركبة ليحل محله الحارس شريف إكرامي.

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتعادل الفريقين بهدف مقابل هدف، افتتح انبي التسجيل عن طريق محمد شريف “حتحوت” اهداف اللقاء عند الدقيقة 30 بعد ان انطلق بالكرة من قبل منتصف الملعب بسرعة هائلة ودخل منطقة الجزاء ثم وضع الكرة من بين أرجل الشناوي الذي خرج بعد الهدف مباشرة بداعي الإصابة.

ومن أول فرصة حقيقى لبيراميدز في اللقاء استغل دودو الجباس تمريرة ابراهيم عادل داخل منقطة الجزاء وسدد كرة قوية في الشباك، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

كان فريق بيراميدز قد إنتزع تعادلًا ثمينًا من أمام الاهلي بالجولة الماضية، في أول مباراة للمدرب الجديد “تاكيس جونياس”، الذي خلف المُقال رودولفو أروابارينا عقب توديع بطولة الكونفدرالية من نصف النهائي.

وخسر بيراميدز في مباراتين متتاليتين في الدوري المصري قبل مواجهة الاهلي قبل أن يتعادل اليوم أمام فريق إنبي.

شاهد فيديو اهداف بيراميدز وانبي في الدوري المصري