أولمبي المدية يُلحق بـ وفاق سطيف هزيمة قاسية ويُشعل سباق الصدارة في الدوري الجزائري

تعرف على نتيجة مباراة وفاق سطيف وأولمبي المدية في الجولة 29 بالدوري الجزائري موبيليس، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021، والتي أقيمت على ملعب الشهيد إمام الياس بمدينة المدية، بدون حضور الجماهير، بإدارة من الحكم الجزائري “حسام بن يحي”.

ألحق أولمبي المدية أكبر خسارة هذا الموسم بضيفه وفاق سطيف المتصدر وتغلب عليه بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الجزائري التي شهدت خسارة شبيبة الساورة الثالث أمام مضيفه شباب قسنطينة صفر-1.

وتوقف رصيد وفاق سطيف عند 59، متقدماً بست نقاط عن شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، لكن شباب بلوزداد تنقصه مباراتان واحدة يلعبها حالياً أمام اتحاد بلعباس، بينما رفع أولمبي المدية رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع الذي يحتله مناصفة مع مولودية الجزائر.

سجل بوزيد دعداش، ومحمد بعلي، هدفين مبكرين لأولمبي المدية في الدقيقتين الرابعة والخامسة على التوالي، ثم عاد دعداش، ليوقع الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة .31 بينما وقع غبراهيم الخليل بكاكشي، الهدف الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

من جهته، فوت شبيبة الساورة فرصة تقليص الفارق بينه وبين وفاق سطيف عقب خسارته أمام مضيفه شباب قسنطينة السادس صفر / .1 وسجل فؤاد حداد، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

وفي بقية المباريات، تعادل مولودية وهران الرابع مع ضيفه اتحاد الجزائر الخامس 1-1 وفاز جمعية أولمبي الشلف على مضيفه نادي بارادو 3-1 كما تجاوز سريع غليزان ضيفه جمعية أمل عين مليلة 2-1 وتغلب نصر حسين داي على شبيبة سكيكدة 2-صفر.

كان وفاق سطيف قد عاد إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الجزائري من بوابة النادي الرياضي القسنطيني في الجولة الماضية، بعدما خسر أمام مولودية الجزائر في الجولة التي سبقتها بنتيجة (3-2)، ليعود ويخسر من جديد أمام اولمبي المدية اليوم.