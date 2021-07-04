مبابي يمنح الأمل لـ ريال مدريد بفرض شرط مثير على باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن الشرط الوحيد الذي سيدفع مهاجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي لتجديد عقده مع العملاق الفرنسي لسنوات قادمة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق حتى الآن مع الإدارة بقيادة، ناصر الخليفي، للاستمرار لأكثر من تلك المدة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان ترفض بشكل تام فكرة بيع مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم أن بقاءه حتى الموسم المقبل قد يعني رحيله المجاني دون أي مقابل مادي للنادي الفرنسي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن مبابي لديه شرط وحيد للموافقة على التجديد مع باريس سان جيرمان ألا وهوإدراج بند ما في العقد الجديد يمنحه حرية الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب جدًا إذا طلب هو ذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية المقربة من فريق العاصمة مدريد، إلى أن نادي باريس سان جيرمان لن يقبل بذلك الشرط الاستثنائي، وبالتالي، لن يوافق مبابي على التجديد وسيبدأ التخطيط للرحيل المجاني في الميركاتو الصيفي المقبل عام 2022.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يراقب الموقف عن بعد، خاصة وأن رفض مبابي لتجديد العقد يأتي لصالحه في النهاية لأنه سيحصل على خدماته دون أي مقابل.