عاجل | تشكيلة الاهلي الاساسية امام سموحة في الدوري المصري.. عودة الشحات

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الاساسية للمباراة المرتقبة امام سموحة في الجولة الـ28 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 4-7-2021.

وشهدت تشكيلة الاهلي الاساسية امام سموحة، عودة الجناح حسين الشحات الذي شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني في المباراة الماضية أمام بيراميدز.

وقرر موسيماني تغيير الرسم التكتيكي لتشكيلة الاهلي الاساسية، حيث فضل إشراك لاعبان فقط في خط الوسط، بعدما شارك الثلاثي “حمدي فتحي، عمرو السولية، وأليو ديانج” في آخر 3 مباريات.

وسيلعب محمد شريف كمهاجم صريح، ويأتي من خلفه محمد مجدي أفشة كصانع ألعاب، على أن يشغل طاهر طاهر مركز الجناح الأيسر، وحسين الشحات على الجهة الأخرى.

تشكيلة الاهلي الاساسية امام سموحة في الدوري المصري

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق

عمرو السولية – حمدي فتحي

طاهر طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

محمد شريف

تشكيلة سموحة الاساسية

الهاني سليمان

أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – شريف رضا

محمود حليمو – أحمد حمص – أحمد عبد القادر

مصطفى فتحي – عبد الكبير الوادي – ديريك نسيامبي