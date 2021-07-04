وكيل مودريتش ينقل كوايسون للاتفاق

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ومن المنتظر أن يجري اللاعب خلال اليومين المقبلين الكشوفات الطبية اللازمة، ومن ثم الالتحاق بالمعسكر الخارجي للفريق برفقة المدافع البرازيلي جونينيو الذي سيتم أيضا الإعلان عن التعاقد معه رسميا خلال اليومين المقبلين.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن كوايسون أبدى موافقته على العرض الاتفاقي رغم العروض العديدة التي تلقاها أثناء بطولة كأس أمم أوروبا، وأن وكيل اللاعب الذي يتولى أيضا إدارة أعمال قائد منتخب كرواتيا نجم فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش سيقوم بإرسال الموافقة النهائية عقب اتفاق الطرفين على كامل بنود العقد.
من جهة أخرى أقرت إدارة الاتفاق إقامة معسكر الفريق الخارجي بالنمسا حيث من المنتظر أن تغادر البعثة إلى هناك في الثامن من يوليو الحالي بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، على أن يخوض الفريق 4 مواجهات ودية في إطار المعسكر الخارجي والذي سيشهد اكتمال ملف اللاعبين الأجانب.
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