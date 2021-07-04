بابلو يصل ويقود الرائد

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وكان في استقبال الجهاز الفني، مدير فريق الرائد، وليد الغنيم.
وتسلم بابلو مهمة الإشراف على تدريبات الفريق بدءا من أمس استعدادا للموسم الجديد، حيث كان قد سبق مرحلة انطلاق التدريبات، إخضاع اللاعبين إلى الفحوصات الطبية اللازمة استمرت 3 أيام بمدينة بريدة.
وتسلم بابلو المهمة خلفا للمدرب بيسنيك هاسي الذي رحل إلى تدريب الأهلي عقب نهاية عقده مع الرائد. يذكر أن التدريبات جرت على ملاعب أكاديمية الجفن، وذلك بسبب وجود أعمال صيانة بالملعب الرئيس للنادي.
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