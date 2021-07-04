جارديم يبدأ قيادة الهلال وعينه على الشبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لفتت المستويات التي يقدمها ثنائي الهلال بمنتخب الشباب عبدالله رديف ومصعب الجوير في البطولة العربية تحت 20 عاما والمقامة حاليا بمصر، أنظار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي ليناردو جارديم، حيث أبدى حرصه على انخراطهما في استعدادات الفريق للموسم المقبل بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الذي تأهل إلى نهائي البطولة.

وسيشرف جارديم اليوم على انطلاق التدريبات تحضيرا للموسم الجديد بعد أن سجل المحترف الجديد، المالي موسى ماريغا حضوره أول اللاعبين الأجانب التحاقا بتدريبات الفريق بعد وصوله إلى الرياض أمس الأول قادما من الإمارات.

وينتظر أن يفاجئ جارديم جمهور الهلال بعدد من الوجوه الجديدة من اللاعبين الشبان في الموسم المقبل، خاصة وأنه عرف عنه السعي الدائم لاستكشف وتقديم وجوه جديدة، كما فعل مع الفرنسي كيليان مبابي الذي كان أحد اكتشافاته، خاصة وأنه ستتاح أمامه عدد من الأسماء الشابة بالمعسكر الخارجي المقرر في النمسا بدءا من 12 من يوليو المقبل ولمدة 20 يوما.

لاعبون شبان في مرمى جارديم:

