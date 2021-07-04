جارديم يبدأ قيادة الهلال وعينه على الشبان

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وسيشرف جارديم اليوم على انطلاق التدريبات تحضيرا للموسم الجديد بعد أن سجل المحترف الجديد، المالي موسى ماريغا حضوره أول اللاعبين الأجانب التحاقا بتدريبات الفريق بعد وصوله إلى الرياض أمس الأول قادما من الإمارات.
وينتظر أن يفاجئ جارديم جمهور الهلال بعدد من الوجوه الجديدة من اللاعبين الشبان في الموسم المقبل، خاصة وأنه عرف عنه السعي الدائم لاستكشف وتقديم وجوه جديدة، كما فعل مع الفرنسي كيليان مبابي الذي كان أحد اكتشافاته، خاصة وأنه ستتاح أمامه عدد من الأسماء الشابة بالمعسكر الخارجي المقرر في النمسا بدءا من 12 من يوليو المقبل ولمدة 20 يوما.
لاعبون شبان في مرمى جارديم:
- المهاجم عبدالله الحمدان (21 عاما)
- المهاجم تركي المطيري (19عاما)
- لاعب المحور عبدالرحمن الدخيل (19 عاما)
- صانع اللعب مصعب الجوير (17 عاما)
- لاعب الوسط حمد العبدان (21 عاما)
- الظهير الأيسر نواف المفرج (20 عاما)
- المهاجم عبدالله رديف (19 عاما)
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