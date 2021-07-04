الاتحاد يتمسك بملاحقة كورنادو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عرضها لإدارة نادي الشارقة الإماراتي للظفر بخدمات المحترف البرازيلي إيجور كورنادو بعدما تم رفض العرض الأول خلال اليومين الماضيين.

ويشغل كورنادو خانة الوسط المتقدم، وشارك مع فريق الشارقة في الموسم الماضي في 36 لقاء سجل خلالها 21 هدفا وصنع تسعة أهداف إلى جانب أنه حقق 67 فرصة سانحة للتسجيل، كما حقق أرقاما عالية في المراوغات الثنائية.

ويعد اللاعب هدفا هاما لفريق الاتحاد لتحسين الجانب الهجومي الذي عانى منه الفريق كثيرا خاصة في المواسم الثلاثة السابقة، حيث كان يعول كثيرا على القدرات الفردية للاعب رومارينهو داسيلفا.

من جهة أخرى حددت إدارة النادي يوم غد موعدا لعقد اجتماع يشهد مناقشة العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول الكروي ومنها حسم ملف المعسكر الإعدادي، حيث إن من بين الخيارات بحث استثناء لإقامة المعسكر في دولة الإمارات أو تغيير وجهة الفريق لدولة أوروبية، ووضع خيار ثالث وهو إقامة معسكر داخلي بجدة.

كما ستناقش إدارة النادي إغلاق ملف رواتب اللاعبين المتأخرة بعدما سددت خلال الأيام الماضي راتب شهرين، إضافة إلى متابعة ملف تقليص مبالغ الديون للوصول إلى نتائج تتيح لها استخراج شهادة الكفاءة المالية.