بريطاني يجمع 34 ألف جنيه إسترليني للفتاة الباكية

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وتعرضت الفتاة لسوء المعاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تبكي خلال هزيمة ألمانيا 0/ 2 أمام إنجلترا بملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، بدور الـ16 لأمم أوروبا.
وبدأ الويلزي جويل هيوز حملة التبرعات الجماعية بعد ما سماه إساءة «مروعة للغاية» بمجرد ظهور الفتاة وهي تبكي على شاشات التلفزيون وعلى شاشات ملعب ويمبلي في المباراة التي جرت الثلاثاء الماضي.
وكان هدف هيوز جمع 500 جنيه إسترليني، لكن المبلغ بلغ 33,600 جنيه من أكثر من 3000 متبرع بعد ظهر أمس.
وقال هيوز «أعتقد أن والدي الفتاة الصغيرة سوف ينفقان هذا على علاج لطيف لها حتى تعرف أنه ليس كل شخص في المملكة المتحدة فظيع وأننا نهتم».
وكان مخرج المباراة أظهر على لوحة النتائج مشهد المشجعة الصغيرة وهي تبكي بين ذراعي والدها على خسارة منتخب بلادها، ليقابل المشجعون الإنجليزي هذا اللقطة بصوت أعلى، تبع ذلك تغريدات مسيئة في تويتر بين بعض المشجعين الإنجليز يسخرون من حزن الفتاة.
وكتب أحدهم «أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين؟»، وكتب آخر «لن ننسى أن جدك قتل آن فرانك، النازية الصغيرة».
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