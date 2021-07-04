تأثير إصابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدا منتخب إيطاليا مصمما أكثر من أي وقت مضى على التتويج بكأس أمم أوروبا، تكريما لمدافعه المصاب ليوناردو سبيناتزولا. وتستعد إيطاليا لملاقاة إسبانيا غدا في الدور قبل النهائي، لكن المنتخب الأزرق سيفتقد خدمات سبيناتزولا الذي أصيب بتمزق في وتر العرقوب، خلال فوزه 2 / 1 على بلجيكا في دور الثمانية.



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