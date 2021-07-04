الشباب يدشن موسمه بحضور شاموسكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وصيف النسخة الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الشباب أمس، استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف المدير الفني الجديد، البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي وصل إلى العاصمة الرياض أمس. وتعاقد الشباب مع شاموسكا عقب انتهاء عقده مع الفيصلي السعودي، خلفا للمدرب الإسباني كارلوس هرنانديز، بعقد يمتد إلى موسمين. ويأمل الشباب الاستفادة من خبرة شاموسكا العريضة بكرة القدم السعودية من خلال تجربته مع الفيصلي، التي انتهت بقيادة الفريق إلى تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، والتأهل للعب بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى أيضا في تاريخ النادي. كما سبق أن تولى شاموسكا تدريب الهلال لفترة موقتة.

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