حكام أجانب بممتاز اليد

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وقال الاتحاد أمس «إنه وبعد تقييم الوضع العام ودراسة الطلب مع الجهات ذات الصلة، ومن باب التعاون المستمر بين الأندية والاتحاد في سبيل تطوير اللعبة، قرر السماح للأندية بطلب طواقم تحكيمية أجنبية بعدد مفتوح طوال الموسم».
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تتكفل الأندية بجميع نفقات طاقم التحكيم على أن يتم تحديد التكلفة لاحقا.
وأشار الاتحاد إلى وجوب رفع طلب طاقم التحكيم الأجنبي للاتحاد من الأندية قبل موعد المباراة بـ 30 يوما، على أن تكون كافة الأطقم مرشحة من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة اليد.
ومن المنتظر، أن يتحمل الاتحاد إنهاء الإجراءات الحكومية لتسهيل وصول الطواقم التحكيمية للمملكة.
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