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حكام أجانب بممتاز اليد

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- بواسطة أيمن الوشواش - سمح مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، بناء على العديد من الطلبات الواردة له من أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في المباريات.

وقال الاتحاد أمس «إنه وبعد تقييم الوضع العام ودراسة الطلب مع الجهات ذات الصلة، ومن باب التعاون المستمر بين الأندية والاتحاد في سبيل تطوير اللعبة، قرر السماح للأندية بطلب طواقم تحكيمية أجنبية بعدد مفتوح طوال الموسم».

وشدد الاتحاد على ضرورة أن تتكفل الأندية بجميع نفقات طاقم التحكيم على أن يتم تحديد التكلفة لاحقا.

وأشار الاتحاد إلى وجوب رفع طلب طاقم التحكيم الأجنبي للاتحاد من الأندية قبل موعد المباراة بـ 30 يوما، على أن تكون كافة الأطقم مرشحة من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة اليد.

ومن المنتظر، أن يتحمل الاتحاد إنهاء الإجراءات الحكومية لتسهيل وصول الطواقم التحكيمية للمملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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