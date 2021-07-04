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3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه فى مباراته ضد سموحة في التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة

الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر

يدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام بيراميدز 2-2.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بـ42 نقطة، بعدما لعب 20 لقاء، فيما يحتل سموحة المركز الرابع بـ40 نقطة من 27 مواجهة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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