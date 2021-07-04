3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه فى مباراته ضد سموحة في التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة

الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر

يدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام بيراميدز 2-2.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بـ42 نقطة، بعدما لعب 20 لقاء، فيما يحتل سموحة المركز الرابع بـ40 نقطة من 27 مواجهة.