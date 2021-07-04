شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يشارك في تدريبات الزمالك وأوباما يغيب وعبد الله جمعة يتدرب في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بينما غاب يوسف أوباما، لاعب وسط الفريق، عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

وواصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.

كما خاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة، حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد، بحضور الجهاز المعاون له، وتحدث المدير الفني عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم، ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل، والمقرر إقامته على استاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.