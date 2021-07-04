شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يشارك في تدريبات الزمالك وأوباما يغيب وعبد الله جمعة يتدرب في الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بينما غاب يوسف أوباما، لاعب وسط الفريق، عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.
وواصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.
كما خاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة، حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد، بحضور الجهاز المعاون له، وتحدث المدير الفني عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري.
وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم، ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل، والمقرر إقامته على استاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.
كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.