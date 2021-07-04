شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة الزمالك وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على الخطاب الصادر من لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم الذى أرسل إلى نادى غزل المحلة ويفيد بتأجيل مواجهة الفريق أمام الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

كشف على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن مسئولي اتحاد الكرة أخطروهم بتأجيل مواجهة الزمالك قبل السفر إلى القاهرة بدقائق.

وقال على العباسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيجتمع بالجهاز الفنى بقيادة خالد عيد اليوم لتحديد موقف الفريق من التأجيل ومعرفة الخطة التى سيضعها المدير الفني للاعبين خلال الأيام المقبلة ومنحهم راحة سلبية.

وشدد العباسى على ضرورة وضع جدول منتظم من قبل لجنة المسابقات لمعرفة مواعيد المباريات بشكل منتظم.