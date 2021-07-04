شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نصائح موسيماني للاعبي الأهلي فى المحاضرة الأخيرة لعبور سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عددا من النصائح للاعبي الفريق فى المحاضرة الأخيرة قبل التحرك إلى استاد الإسكندرية لمواجهة سموحة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة وعدم التهاون فى المباراة والضغط على لاعبي الفريق المنافس مبكرا وعدم ترك المساحات للتحرك أو منحهم الحرية خلال التحكم في الكرة كما حدث في مباراة بيراميدز.

كما طالب لاعبي الخط الأمامي بأن يكونوا أكثر فاعلية أمام مرمى سموحة، لاسيما أن الفريق السكندري سيفرض سياجا دفاعيا محكما من بداية المباراة لعلمه بطموح الأهلي في حسم المباراة لصالحه، لذا سيلعب على غلق خطه الخلفي تماما وعدم منح حرية للاعبي الفريق الأحمر.

وحث المدير الفني للأهلي لاعبيه على ضرورة استغلال الفرص التي تتاح للاعبيه أمام مرمى سموحة وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار للأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وشدد على ضرورة الخروج بنقاط المباراة الثلاثة لتعويض التعادل المخيب مع بيراميدز وللتمسك بفرصة استعادة قمة الدوري من الزمالك.

ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد».

وتعادل في6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في3 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة سموحة اليوم.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة سموحة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وسعد سمير.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.