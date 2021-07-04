شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة ضد الأهلي.. عبد القادر وفتحي ونسيامبي يقودون الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا

السوط: أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد سموحة اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة،

محمد شريف ، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد».

وتعادل في6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في3 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة سموحة اليوم.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة سموحة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وسعد سمير.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.