شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشناوى فى مباراة بيراميدز وإنبي ونزول إكرامى بديلاً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لإصابة في مباراة فريقه المقامة حاليًا أمام إنبي على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتدخل الجهاز الطبي لعلاج أحمد الشناوى بعد التواء قدمه على ملعب الدفاع الجوى الأمر الذى دفع الجهاز الفني لبيراميدز بمطالبة شريف إكرامى بالتسخين للدفع به بديلاً للشناوى قبل أن يطمئن الأخير الجهاز الفني ويستكمل المباراة.

وفى الدقيقة 31 استقبل أحمد الشناوى هدفًا وبعدها طلب الحارس عدم استكمال المباراة ليدخل إكرامى بدلا منه.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر،خط الهجوم: دودو الجباس.

بينما خاض إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد،الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار،خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف،خط الهجوم: جون أبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.