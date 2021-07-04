شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهاجم إنبي بـ الجباس.. وشريف إكرامي على مقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل الفريق أمام إنبي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز التي تقام باستاد الدفاع الجوي فى السابعة مساءً.

ويخوض بيراميدز مباراة إنبى بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - طارق طه - أحمد الشيخ - أحمد توفيق - إسلام عيسى".