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بيراميدز يهاجم إنبي بـ الجباس.. وشريف إكرامي على مقاعد البدلاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل الفريق أمام إنبي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الممتاز التي تقام باستاد الدفاع الجوي فى السابعة مساءً.

 

 

ويخوض بيراميدز مباراة إنبى بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

 

خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر.

 

خط الهجوم: دودو الجباس.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - طارق طه - أحمد الشيخ - أحمد توفيق - إسلام عيسى".

 

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

 

بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

 

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من مباراة الأهلي بعد إدراك التعادل في الوقت القاتل رغم النقص العددى بعد طرد نبيل عماد دونجا بالشوط الأول، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الليلة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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