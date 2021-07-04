شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهاجم إنبي بـ الجباس.. وشريف إكرامي على مقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل الفريق أمام إنبي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز التي تقام باستاد الدفاع الجوي فى السابعة مساءً.
ويخوض بيراميدز مباراة إنبى بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.
خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر.
خط الهجوم: دودو الجباس.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - طارق طه - أحمد الشيخ - أحمد توفيق - إسلام عيسى".
بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.
وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من مباراة الأهلي بعد إدراك التعادل في الوقت القاتل رغم النقص العددى بعد طرد نبيل عماد دونجا بالشوط الأول، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الليلة.