شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل 1 -1 مع إنبي فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 فى المباراة المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس بالدقيقة 38.

وتدخل الجهاز الطبي لعلاج أحمد الشناوى بعد إلتواء قدمه على ملعب الدفاع الجوى الأمر الذى دفع الجهاز الفني لبيراميدز بمطالبة شريف إكرامى بالتسخين للدفع به بديلا للشناوى قبل أن يطمئن الأخير الجهاز الفني ويسنكمل المباراة.

وفى الدقيقة 31 استقبل أحمد الشناوى هدفا وبعدها طلب الحارس عدم استكمال المباراة ليدخل إكرامى بدلا منه.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر،خط الهجوم: دودو الجباس.

بينما خاض إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد،الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار،خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف،خط الهجوم: جون أبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.