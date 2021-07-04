شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات.. وتدريبات إضافية للرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريبات مساء اليوم، الأحد، بملعب النادى، حيث خاض كل فريقين تقسيمة فى وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والتى تم تأجيلها اليوم.

فيما خاض أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الكرة بنادى الزمالك ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيرى وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول، تدريبات إضافية بعد نهاية تدريب الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى الجزيرى وعبد السلام وعاشور تدريبات التسديد على المرمى، بينما تولى أحمد نادر السيد حراسة المرمى.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والتى تم تأجيلها اليوم.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة.