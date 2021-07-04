شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي وسموحة إلى ملعب الإسكندرية لخوض مباراة الليلة بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا الأهلي وسموحة إلى استاد الإسكندرية قبل مواجهة الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لاستعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد».

وتعادل في6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في3 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة سموحة اليوم.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة سموحة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وسعد سمير.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.