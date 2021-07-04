الأرجنتين تقترب من اللقب الغائب 28 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد المنتخب الأرجنتيني إلى المربع الذهبي لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بفوزه على نظيره الإكوادوري 3/ 0 صباح أمس في دور الثمانية للبطولة المقامة في البرازيل.

وسجل ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفين ليصبح منتخب التانجو على بعد محطتين من اللقب الغائب عن خزائنه منذ 28 عاما.

وحرم القائم ميسي من التسجيل قبل أن ينجح في صناعة الهدف الدولي الأول لزميله رودريجو دي باول في الدقيقة 40.

وقبل 6 دقائق من النهاية صنع ميسي الهدف الثاني للاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفه الثاني في آخر مباراتين.

وفي الوقت بدل الضائع أحرز ميسي الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة.

ومدد المنتخب الأرجنتيني مسيرته الخالية من الهزائم إلى 18 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني.

وأنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين لطرد بييرو هينكابي في الوقت بدل الضائع.