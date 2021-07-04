فييرا يتولى تدريب كريستال بالاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي أمس تعيين الفرنسي باتريك فييرا في منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

فييرا القائد السابق لأرسنال سيخلف روي هودجسون في المهمة، حيث رحل الأخير في نهاية الموسم الماضي بعد 4 أعوام أشرف فيها على الفريق.

ووقع فييرا عقدا مع كريستال بالاس يمتد حتى صيف 2024 ليخوض مغامرته الثالثة في منصب المدير الفني.

وقال فييرا «متحمس حقا بحصولي على هذه الفرصة للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز وأدرب هذا الفريق الرائع، حيث نبدأ فصلا جديدا معا».

وأضاف «إنه مشروع جذاب بالنسبة لي، تحدثت كثيرا مع رئيس مجلس الإدارة ومدير الكرة بشأن الطموح والخطط للنادي بأكمله، بما في ذلك الأكاديمية».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فييرا قوله «النادي لديه أسس رائعة بعد سنوات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأتمنى أن نحدث المزيد من التطورات ونواصل قيادة النادي للأمام».

وفي التجربة الأخيرة، تولى فييرا (45 عاما) تدريب نيس لكنه أقيل من تدريب النادي الفرنسي في ديسمبر لتراجع النتائج.

وخلال عامين ونصف العام مع نيس، قاد فييرا الفريق لإنهاء الدوري الفرنسي في المركزين السابع والخامس، لكن موسم 2019 / 2020 لم يكتمل بسبب جائحة كورونا.