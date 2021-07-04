أوسبينا يصعد بكولومبيا لذهبي كوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب الكولومبي إلى المربع الذهبي لكأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) بفوزه على نظيره منتخب أوروجواي 4 /2 بركلات الجزاء الترجيحية فجر أمس في دور الثمانية للبطولة المقامة في البرازيل. وتصدى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لركلتي جزاء نفذهما خوسيه خيمينيز وماتياس فينا؛ ليصعد ببلاده إلى الدور قبل النهائي. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لصالح كولومبيا بفضل تألق أوسبينا.



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