شكرا لقرائتكم خبر ساوثجيت: «الأسود الثلاثة» وحد صفوف الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت أن فريقه أعاد نفسه لخريطة كرة القدم ونجح في توحيد صفوف الشعب مع بلوغ «الأسود الثلاثة» المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل هاري كين هدفين وأضاف هاري ماجواير وجوردان هندرسون الهدفين الآخرين ليكتسح المنتخب الإنحليزي نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون رد في دور الثمانية أمس الأول في روما. ويلتقي المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي مع نظيره الدنماركي على استاد ويمبلي مساء الأربعاء، ليلتقي الفائز في النهائي مع الفائز في المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين إيطاليا وإسبانيا.

وبات ساوثجيت ثاني مدرب يصعد بإنجلترا إلى المربع الذهبي في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية بعد سيرالف رامسي الفائز بلقب كأس العالم في 1966.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ساوثجيت قوله «عندما أنظر إلى الأشخاص الذين تواجدوا في قائمة مدربي إنجلترا، سير بوبي روبسون وسيرالف رامسي، والعديد من المدربين السابقين، هو شرف كبير التواجد في هذه المكانة». وأضاف «أدرك مدى تقديري لهم ومن الرائع التمكن من تحقيق النتائج التي تضع بلادنا مجددا على خريطة كرة القدم». وأشار «الفرق عليها خوض الرحلة وعليها أن تمر ببعض الألم في بعض الوقت من أجل التقدم».