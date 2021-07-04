لاعبون من برشلونة بالمجان مقابل راتب ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي برشلونة يدرس الاستغناء عن لاعبين بدون الحصول على مقابل انتقال حتى يتمكن مستقبلا من دفع راتب نجمه ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية المتخصصة أمس أن هذه الخطوة تنطبق بالدرجة الأولى على المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى التوفير في الرواتب حتى يتمكن من تقديم عقد جديد لميسي ويتمكن في الوقت نفسه من الالتزام بتعليمات اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة المطلعة بشكل جيد أن كلا من أومتيتي (27 عاما) وبيانيتش (31 عاما) لا يلعبان أي دور في خطط المدير الفني للفريق الكتالوني رونالد كومان.

ويتعلق اللعب المالي النظيف في إسبانيا في المقام الأول بمجموع الرواتب التي يدفعها النادي، وتم فرض حدود قصوى للرواتب منذ فترة من الزمن ويحدد الدوري الإسباني كل موسم هذه الحدود القصوى لكل ناد حسب وضعه المالي. وكان قد تم تخفيض هذه الحدود القصوى بشكل قوي بسبب جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى 4 أيام على انتهاء عقد ميسي (34 عاما) مع برشلونة، ولا يزال مستقبل الأرجنتيني الدولي غير معروف. كما أن ميسي لم يدل بأي تصريحات عن خططه للموسم الجديد.

ويظهر ميسي حاليا بشكل متألق مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا في البرازيل.

من جانبها، قالت صحيفة (أوليه) الأرجنتينية «إن ميسي لا يفكر هذه الأيام إلا في شيء واحد فقط، وهو الفوز ببطولة كوبا أمريكا ليحقق أخيرا مع منتخب بلاده أول لقب مهم.

كانت آخر مرة فازت فيها الأرجنتين بهذه البطولة قبل 28 عاما.

وذكرت وسائل إعلام في برشلونة وكذلك في الأرجنتين منذ أيام أن ميسي يرغب في البقاء للعامين التاليين على الأقل مع الفريق الكتالوني برغبة من أسرته المكونة من زوجته انتونيلا وأولاده الثلاثة تياجو وماتيو وسيرو.

وأعلن برشلونة أمس انتقال لاعبه البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويحق لوولفرهامبتون التعاقد مع ترينكاو بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بنحو 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون و600 آلف دولار).

وانضم ترينكاو إلى برشلونة قادما من سبورتينج براجا قبل عام واحد وشارك معه في 42 مباراة، حيث صنع 6 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة بالدوري الإسباني وبلغت نسبته حوالي 79 % كل 90 دقيقة، متأخرا فقط عن ليونيل ميسي الذي بلغت نسبته 83 % والبرازيلي فيليب كوتينيو الذي بلغت نسبته 96%.