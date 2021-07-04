جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن يظفر بالسباق الثالث توالياً

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سبيلبرغ (النمسا) : حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستاين فوزه الثالث توالياً عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حلبة ريد بول سبيلبرغ النمسوية، معززا صدارته في الترتيب العام أمام سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

على أرض الفريق النمسوي والحلبة التي تحمل اسم نفس الشركة المالكة له في سبلبرغ بالنمسا، حقق "ماد ماكس" الفوز الخامس عشر في مسيرته، والخامس له خلال تسع مراحل حتى الآن هذا الموسم، متقدما على سائقي مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس وماكلارين البريطاني لاندو نوريس، فيما حل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، رابعاً.

فوزٌ سهل

وقال فيرستابن الذي فاز بسهولة الأسبوع الماضي بجائزة ستيريا الكبرى على الحلبة ذاتها "كانت السيارة خيالية، إنه عمل رائع للفريق بأكمله للوصول إلى هذا المستوى. لقد كانا أسبوعان رائعين".

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها فيرستابن في الفوز بثلاث سباقات متتالية بعدما حقق فوزين متتاليين للمرةِ الأولى الأحد الماضي في جائزة ستيريا، وساهم بالتالي في تحقيق فريقه ريد بول لخمسة انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ عام 2013، العام الذي حقق فيه ثنائية اللقب العالمي للسائقين والصانعين.

وتوج فبرستابن بسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم، وزميله بيريس بسباق جائزة أذربيجان، المرحلة السادسة، قبل أن يكسب فيرستابن المراحل السابعة والثامنة والتاسعة في فرنسا وستيريا والنمسا.

كما هي المرة الرابعة التي يتوج فيها فيرستابن على حلبة سبيلبرغ بعد عامي 2018 و2019.

وقبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى في غضون أسبوعين، وسع الهولندي البالغ 23 عاماً الفارق من 18 إلى 32 نقطة حالياً على هاميلتون (36 عاماً) في الترتيب العام.

هاميلتون

ورغم أن هاميلتون احتل المركز الثاني لفترة طويلة في السباق، لم يكن قادراً على تشكيل قلق على فيرستابن الذي كان أول المنطلقين وحقق أيضاً أسرع لفة في السباق.

وتعرّض نوريس الذي انطلق من المركز الثاني لعقوبة خمس ثوان، بعدما أجبر سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس الذي انطلق من المركز الثالث على الخروج من الحلبة عندما حاول تجاوزه عند المنعطف الرابع من اللفة الرابعة، ما جعل الأخير يتراجع الى المركز العاشر.

وبعد ضغط متواصل، نجح هاميلتون المنطلق من المركز الرابع في تجاوز نوريس في اللفة العشرين والانقضاض على المركز الثاني. قال هاميلتون لمواطنه بعد تجاوزه "إنك سائق عظيم".

وتجرّع بيريس من الكأس ذاتها وتعرض لعقوبة خمس ثوان عندما أجبر سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو على الخروج أيضاً من الحلبة بعد تلامس بين السيارتين، عندما حاول الأخير تجاوزه في اللفة 41.

لكن نوريس عاد وتجاوز هاميلتون في اللفة 54، قبل أن يلحق به زميله بوتاس، ليبقى بطل العالم سبع مرات الذي مدد عقده مع مرسيدس حتى العام 2023، رابعاً.

وقبل الصعود إلى منصة التتويج، استقبل فيرستاين مشجعيه الذين حضروا بأعداد كبيرة من هولندا لحضور أول سباق للعام الحالي من دون قيود مرتبطة بجائحة كوفيد 19.

وقال فيرستابن إن "رؤية الكثير من اللون البرتقالي في المدرجات أمر لا يصدق، لقد كان دافعاً إضافياً، شكراً جزيلاً!".