شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يسجل هدف التعادل لبيراميدز فى شباك إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل دودو الجباس لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه فى شباك إنبي بالدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر،خط الهجوم: دودو الجباس.

بينما خاض إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد،الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار،خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف،خط الهجوم: جون أبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.