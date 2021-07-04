شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة كأس العرب لكرة القدم تحت 17 سنة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسحب ظهر غدٍ الاثنين، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة لكرة القدم بأحد فنادق القاهرة، التي يشارك فيها، منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن، وتستيضفها المغرب خلال الفترة من الـ 29 من يوليو الجاري حتى الـ 15 من أغسطس المقبل.

وتعد كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 بالمملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافة دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.