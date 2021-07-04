شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي الشاب يرفض الاحتراف فى التشيك لظروف عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ فهد جمعة مهاجم الأهلي الشاب على فكرة الاحتراف فى نادي تيليتسه التشيكي فى الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضا للرحيل بسبب ظروف عائلية تمنعه من الابتعاد عن القاهرة في الوقت الحالي.

ويلعب نادي تيليتسه في دوري الدرجة الأولى التشيكي، ولكن اللاعب أجل خوض تجربة الاحتراف لوجود ظروف تمنعه من الانتقال إلى التشيك في الوقت الحالي.

يذكر أن مسئولي النادي الأهلي أنهوا إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق زيزكوف التشيكي بدءا من الموسم المقبل.

ويلعب نادي زيزكوف فى دوري الدرجة الثانية التشيكي، حيث رحب مسئولو القلعة الحمراء بإعارة الثلاثي إلى النادي لبدء تجربة الاحتراف الخارجي مبكرا واكتساب خبرات كبيرة من اللعب في أوروبا.

وتمكن ثلاثي الأهلي الشباب من الحصول على التأشيرة الخاصة بدخول التشكيك من السفارة التشيكية على أن يسافر الثلاثي يوم 10 يوليو الجاري لبدء تجربة الاحتراف مع ناديهم الجديد.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإنهاء إجراءات إعارة الثلاثي الشاب إلى النادي التركي.