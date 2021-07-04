شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدعم الشناوي فى جلسة خاصة قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على دعم محمد الشناوي قبل مباراة فريقه ضد سموحة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد الانتقادات التى تعرض لها الحارس الدولي بسبب خطئه فى مباراة بيراميدز الماضية.

وأكد موسيماني فى جلسته مع الشناوي ثقته فى الحارس الدولي وأن الخطأ وارد من أى لاعب ولا يزال يعتبره أفضل حارس مرمى فى أفريقيا، وطالبه بضرورة التركيز لاسيما أن رصيده يسمح له بالتغاضي عن الخطأ الذى ارتكبه في مباراة بيراميدز، لاسيما أنه أنقذ الأهلي في الكثير من المواقف الصعبة.

كما طالب موسيماني قائد الأهلي بعدم الالتفات إلى الانتقادات التي تعرض لها وأن يركز على تقديم أفضل مستوى لديه ويؤكد للجميع أنه الأفضل في مصر وإفريقيا، وألا يشغل باله بما حدث في المباراة الماضية، لأن الفريق الأحمر في أمس الحاجة لجهوده خلال الفترة القادمة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره سموحة في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي يسعى لقيادة فريقه لتحقيق الثلاث نقاط من أنياب سموحة والخروج بشباك نظيفة لمصالحة الجماهير الغاضبة من التعادل مع بيراميدز بعد الخطأ الذى ارتكبه فى الدقائق القاتلة من عمر المباراة وتسبب فى التعادل.

جميع لاعبو الأهلى أعلنوا دعمهم الواضح لزميلهم بالفريق محمد الشناوي وأكدوا أن ما حدث فى مباراة بيراميدزوارد وقد يحدث من أى حارس