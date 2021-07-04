شكرا لقرائتكم خبر عن حتحوت يتقدم بالهدف الأول لإنبي أمام بيراميدز ويحتفل على طريقة مبابى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شريف حتحوت لاعب إنبى الهدف الأول لفريقه فى شباك بيراميدز فى المباراة المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز واحتفل اللاعب على طريقة مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر،خط الهجوم: دودو الجباس.

بينما خاض إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد،الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار،خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف،خط الهجوم: جون أبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.