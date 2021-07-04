شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات إعارة ثلاثى الشباب إلى زيزكوف التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق زيزكوف التشيكي بدءًا من الموسم المقبل.

ويلعب نادي زيزكوف في دوري الدرجة الثانية التشيكي، حيث رحب مسئولي القلعة الحمراء بإعارة الثلاثي إلى النادي لبدء تجربة الاحتراف الخارجي مبكرًا واكتساب خبرات كبيرة من اللعب في أوروبا.

وتمكن ثلاثي الأهلي الشباب من الحصول على التأشيرة الخاصة بدخول التشكيك من السفارة التشيكية على أن يسافر الثلاثي يوم 10 يوليو الجاري لبدء تجربة الاحتراف مع ناديهم الجديد.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإنهاء إجراءات إعارة الثلاثي الشاب إلى النادي التركي.