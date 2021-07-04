شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تحصد فضية بطولة فرنسا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، بفضية بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

وتستعد فتاة مصر الذهبية، لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.