شكرا لقرائتكم خبر عن بطيخة وأناناس وجبات مكة وكيان محمد صلاح فى أحدث ظهور على غفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى صفوف نادي ليفربول، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة لأطفاله مكة وكيان، اللذين ظهرا في الصورة وهما يتناولان بطيخ وأناناس، في أحدث ظهور لهما عبر الاستوري الشخصى بموقع إنستجرام.

وظهرت مكة وهي تجلس على أريكة وتستمتع بوجبتها وتشاهد الآيباد بينما ظهرت كيان في الصورة وهى تجل على مقعدها الخشبي وتمسك في يديها قطعة بطيخ، ويبدو أن الصورة التقطت على غفلة لهما.



اطفال محمد صلاح

وظهر الفرعون، منذ قليل في صور جديدة خلال استمتاعه بالإجازة الصيفية قبل عودته إلى صفوف ليفربول للاستعداد للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتلقى إطلالات الفرعون المصري محمد صلاح التي يشاركها مع جمهوره عبر السوشيال ميديا حفاوة بالغة من جماهيره حول العالم.