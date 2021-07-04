الطلائع يستغل تغرة في دفاع المقاولون ويحقق فوزًا قاتلًا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

فاز طلائع الجيش على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ28 من دوري we المصري على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، أما المقاولون العرب فبقى في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

كاد كريم مصطفى أن يتقدم للمقاولون العرب في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعدما تخلص أحمد داودا من الرقابة ولعب عرضية متوسطة الارتفاع من الجانب الأيسر ليستقبلها زميله القادم من الخلف بشكل جيد لكنه سددها في منتصف المرمى سهلة لمحمد بسام.

ورد عمرو جمال في الدقيقة 39 بعدما حصل على تمريرة رائعة وضعته في مواجهة المباراة وسدد كرة تجاه الزاوية البعيدة لكن حسن شاهين حارس المقاولون العرب استطاع ان يحول الكرة إلى ضربة ركنية.

وأتت أقرب الفرص للمرمى في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة عن طريق عمرو جمال الذي استلم كرة على الصدر ثم سددها تجاه المرمى لكن أحمد الشيمي مدافع المقاولون العرب أبعدها بعدما تجاوزت حسن شاهين حارس المرمى.

واقترب المقاولون العرب من التسجيل في الدقيقة 80 بعدما لعب محمد مجلي كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء على رأس حسن الشامي الذي استقبلها بشكل جيد وسددها لكن القائم تصدى لها.

واستطاع ناصر منسي لاعب طلائع الجيش أن يستغل خطأ وسيم نغموشي الذي ضغط عليه مصطفى جمال ولعب الكرة إلى زميله الذي قبل الهدية بشكل جيد وأسكن الكرة في الشباك بتصويبة أرضية من خارج منطقة الجزاء.