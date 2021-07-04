أول تعليق من كارتيرون على تأجيل مباراة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، احترامه بقرار اتحاد الكرة المصري بعد قرار تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كانت من المقرر أن تقام مساء غدٍ الإثنين ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف كارتيرون في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الأحد، أن فريقه كان قد استعد جيدًا لمباراة غزل المحلة، ولكن الاستعدادات ستختلف في الفترة المقبلة نظرًا لتواجد أربعة لاعبين مع المنتخب الأوليمبي.

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قرر استدعاء أربعة لاعبين من الزمالك وهم: محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح - إمام عاشور - محمد عبد السلام.

كارتيرون أوضح خلال تصريحاته، أن الفريق سيحصل على راحة من التدريات لمدة 11 يومًا تبدأ من غدًا الإثنين، على أن يتم استئناف التدريبات 16 يوليو الجاري.

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

ويحتل الزمالك صدارة جدول دوري We المصري برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مباراة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة حتى 3 أغسطس المقبل.