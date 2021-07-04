مران الزمالك.. انتظام إمام عاشور.. وغياب أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

خاض لاعبو الزمالك، مساء اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران بمجمع صالات أشرف صبحي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران بحضور الجهاز المعاون له، تحدث خلالها عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات، حيث يعاني اللاعب من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.

وخاض محمود علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، حيث يعاني من إصابة في مفصل الركبة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وانتظم إمام عاشور لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق ، بينما غاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

قام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، حيث خاض كل فريقين تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول، تدريبات إضافية بعد نهاية تدريب الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.