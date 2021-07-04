بالفيديو.. مصر تدخل موسوعة جينيس برقم عالمي في السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - في حدث فريد من نوعه، استضافت مصر لأول مرة مسابقة أوليمبية وبارالمبية تجتمع تحت مظلة رياضة السباحة، نجح من خلالها 100 سباح وسباحة من ذوي الهمم وغيرهم من سن 15 عاماً وحتى سن الـ62 (الماسترز) في تحطيم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس العالمية لتتابع 50*100 متر حرة، والمسجل باسم فرقة "مايند أوفر سويمر" البريطانية عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة 32 ثانية 36 جزء من الثانية.

انعقدت المسابقة بنادي نيو جيزة الرياضي يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، وكللت مراسم المسابقة بحضور كل من المهندس/ ياسر إدريس - رئيس الاتحاد المصري للسباحة، الاستاذ أميرعبد الجواد/ امين صندوق الاتحاد المصري للسباحة، والكابتن/ رامي عاشور – بطل مصر للاسكواش، والفنان/ أحمد حاتم.

ويعد الإنجاز استمرارًا للتألق المصري في لعبة السباحة، سواءً على الصعيد العالمي بإنجازات كان أبرزها من نصيب السباحة فريدة عثمان في بطولتي العالم الأخيرتين، وكذلك على الصعيد الباراليمبي بإنجازات مصرية عديدة للأبطال أصحاب الهمم في السنوات الأخيرة.