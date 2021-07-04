خاص | مصطفى محمد تخلى عن مصر برغبته وليس بضغط من جالطة سراي!

أرغم المدير الفني لـ منتخب مصر الاولمبي شوقي غريب على استبعاد مهاجم جالطة سراي مصطفى محمد من قائمة الفريق المُسافرة إلى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو هذا الصيف.

وجاء استبعاد مصطفى محمد بسبب تخليه بنفسه عن فكرة تمثيل منتخب مصر في دورة الالعاب الاولمبية، وتفضيل قضاء المرحلة التحضيرية مع المدرب فاتح تريم في جالطة سراي قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2022/2021.

وعلمت مصادر الخليج 365 بسماح إدارة جالطة سراي بسفر مصطفى محمد إلى طوكيو للمشاركة مع منتخب مصر الاولمبي، إلا أن اللاعب هو مَن رفض ذلك وحاول تصدير نفس موقف ليفربول مع محمد صلاح.

لكن الحقيقة هي أن اللاعب يرغب في الاستعداد للموسم مع ناديه التركي كي لا يدخل في مشاكل لا يحمد عقباها فيما يخص خسارة مركزه الأساسي الذي استطاع حجزه على حساب المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

مصطفى محمد تخلى عن مصر

كشفت مصادر الخليج 365 «أن مصطفى محمد أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم بصعوبة انضمامه للمنتخب الاولمبي خلال الفترة القادمة، وقال نصًا للمدرب شوقي غريب: لا أحب الدخول في مشاكل مع فريقي الجديد كما أود الاستمرار في إثبات نفسي للمدرب».

وسجل صاحب الـ 23 عامًا ما مجموعه 9 أهداف في 17 مباراة مع جالطة سراي، بواقع 8 أهداف في الدوري التركي وهدف وحيد ببطولة كأس تركيا.

وشارك لاعب الزمالك السابق بصورة واضحة في تتويج منتخب مصر الاولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2019.

وسيعتمد المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي على الثلاثي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي في الخطوط الأمامية خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو.