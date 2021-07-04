الميركاتو الصيفي 2021 | كبار تركيا يفاوضون الظهير المصري كريم حافظ

تلقى الظهير الدولي المصري كريم حافظ العديد من العروض الجادة للرحيل عن فريق ملطية سبور خلال الميركاتو الصيفي 2021، معظمهم من كبار الدوري التركي.

وعلمت مصادر الخليج 365 أن صاحب الـ 25 عامًا دخل مفاوضات مبدئية مع إدارة جالطة سراي بمساعدة من مواطنه مصطفى محمد الذي انضم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء الكامل.

ويحظى مصطفى محمد بعلاقة مميزة مع المدير الفني لنادي جالطة سراي فاتح تريم بفضل تنفيذ تعليماته الفنية، ناهيك عن تفضيل اللعب للنادي في نهاية يوليو وبداية أغسطس تحضيرًا للموسم الكروي الجديد، على حساب اللعب مع منتخب مصر الاولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقرر لها في طوكيو نهاية الشهر الجاري.

ويُعد كريم حافظ أحد أهم مفاتيح لعب نادي ملطية سبور خلال الموسم الماضي 2021/2020، فقد انفرد برقم خاص غير مسبوق في تاريخ النادي، بصناعة 10 أهداف في موسم واحد، وهو ما لم يفعله أي لاعب من لاعبي النادي في تاريخ مشاركات الفريق بمنافسات الدوري التركي الممتاز (السوبر ليج).

كبار تركيا يفاوضون كريم حافظ

أكد مصدر الخليج 365 أن كبار تركيا يفاوضون كريم حافظ بثلاثة عروض قوية، قائلاً «كريم حافظ تلقى العديد من العروض القوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب تألقه اللافت في الموسم الماضي رفقة ملطية سبور، والشيء المهم هو اهتمام كبيري الكرة التركية فنربخشة وجالطة سراي به».

ويبدو أن جالطة سري الأقرب لحسم الصفقة لصالحه بسبب تواجد مصطفى محمد في الخطط المستقبلية للفريق، كما أن الجهة اليسرى تعاني من ضعف في المستوى وتحتاج لضخ دماء جديدة في ظل تذبذب مستوى الظهير الأيسر الاوروجوياني مارسيلو ساراتشي، وتراجع مردود بديليه التركيين عمر بايرام وإيمري تاسديمير.

وشارك نجم لانس الفرنسي السابق في 33 مباراة مع ملطية سبور بمنافسات الدوري التركي الموسم الماضي، من بينهم مباراتين فقط كلاعب كبديل.

وساهم كريم حافظ، الظهير الأيسر الدولي المصري، في احتلال ملطية سبور للمركز ال15 في جدول ترتيب الدوري التركي بفارق مريح من النقاط عن منطقة الهبوط.