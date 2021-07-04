فيديو | ما سر الاغنية البلجيكية التي نصرت اسبانيا على كرواتيا وسويسرا في يورو 2020؟

فاز منتخب اسبانيا على سويسرا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية مساء أول أمس الجمعة في ربع نهائي يورو 2020، قبل وقت قصير من خسارة منتخب بلجيكا أمام ايطاليا لحساب نفس المرحلة بنتيجة 1/2، لتنتقل اسبانيا لمواجهة ايطاليا في قمة المربع الذهبي.

المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإنجليزية لندن، على ملعب ويمبلي، سبق وحدثت في يورو 2012 لكن بالمباراة النهائية، واستطاع الإسبان تحقيق الفوز بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف دون رد، رغم أن كل التوقعات كانت تصب في صالح الطليان مع المدرب الوطني تشيزاري برانديلي.

وتصب كافة التوقعات في مصلحة اسبانيا بسبب تميمة الحظ التي يتبعها المدير الفني لويس إنريكي منذ بداية يورو 2020، ناهيك عن الذكريات الطيبة للاسبان أمام الطليان.

وقبل نهائي يورو 2012، كان منتخب الغضب الأحمر قد أطاح بالأتزوري من ربع نهائي يورو 2008 بفارق ركلات الجزاء، وحقق أمامه العديد من النتائج المميزة في المباريات الودية.

ولم يفز منتخب اسبانيا سوى في ثلاث مباريات فقط في يورو 2020 أمام سلوفاكيا وكرواتيا وسويسرا، وتعادل في أول مباراتين له أمام السويد وبولندا بدور المجموعات 0/0 و1/1 – على الترتيب-.

لكن الفريق انفجر هجوميًا أمام سلوفاكيا في ختام دور المجموعات بخماسية مع الرأفة، وفي مباراة كرواتيا أضاف خماسية جديدة بعد التمديد لأشواط إضافية في ثمن النهائي، قبل أن يهزم قاهرة فرنسا، سويسرا، بركلات الجزاء بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي.

أغنية منتخب اسبانيا..تميمة حظ انريكي

استعان المدير الفني لمنتخب اسبانيا لويس انريكي بتميمة خاصة جدًا منذ بداية يورو 2020، وكان غريبًا أن تكون تلك التميمة أغنية بلجيكية وليس اسبانية، تدعى Eviva Espana، وتندرج ضمن أغاني موسيقى البوب، وتعود سنة إصدارها إلى عام 1971.

كتب الأغنية الملحن البلجيكي ليو كاريتس بالتعاون مع شاعر الأغاني ليو روزينستراتين، وتم غناؤها باللغة الهولندية على صوت المطربة الأوروبية الشهيرة سمانتا.

وتتحدث الأغنية عن قضاء عطلة في اسبانيا، ثم تم تعديلها من قبل الإسباني مانولو إسكوبار في عام 1973 وأعيد صياغتها لتصبح “Y Viva Espana”.

وأصبحت تلك الأغنية جزءًا من التراث الثقافي لإسبانيا، وقد غناها المشجعون الإسبان بحرارة في جميع مباريات إسبانيا في يورو 2020، وتحديدًا تلك التي أقيمت في ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

واعتبر مدرب إسبانيا لويس إنريكي تلك الأغنية فأل خير على لاعبيه، وطالبهم بتناقلها عبر هواتفهم طوال تواجدهم في المعسكر الخاص ببطولة يورو 2020، كما طلب تشغيلها في اجتماعات الجهاز الفني مع اللاعبين وأثناء تناول وجبات الطعام بغية مضاعفة الحس الوطني بداخل اللاعبين لإثارة حماسهم قبل اللقاءات الهامة في البطولة.

استمع – اغنية منتخب اسبانيا