مشاهدة مباراة وفاق سطيف وأولمبى المدية في بث مباشر بالدوري الجزائري موبيليس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة وفاق سطيف وأولمبى المدية في الجولة 29 بالدوري الجزائري موبيليس، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021.

تُقام مباراة وفاق سطيف وأولمبى المدية على ملعب الشهيد إمام الياس بمدينة المدية، بدون حضور الجماهير، بإدارة من الحكم الجزائري “حسام بن يحي”.

تنقل مباراة وفاق سطيف وأولمبى المدية على قناة الجزائرية الثالثة، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش، 17:10 بتوقيت الجزائر، 18:10 بتوقيت مصر، 19:10 بتوقيت السعودية.

عاد وفاق سطيف إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الجزائري من بوابة النادي الرياضي القسنطيني في الجولة الماضية، بعدما خسر أمام مولودية الجزائر في الجولة التي سبقتها بنتيجة (3-2).

ويحتل وفاق سطيف صدارة ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الثاني شباب بلوزداد الذي لعب مباراة أقل، وجمع النسور 59 نقطة، من 28 مباراة، انتصروا في 18 مناسبة، وتعادلوا في 6، وخسروا في 4 مباريات.

في المقابل، يقدم نادي أولمبي المدية مستويات جيدة في الدوري الجزائري، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا، و9 تعادلات، بينما تلقى 8 هزائم.

وفاق سطيف 0-3 أولمبي المدية

ملعب الشهيد إمام الياس بمدينة المدية

الدوري الجزائري (الجولة 29)

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