من دكة اسبانيا إلى دكة مانشستر يونايتد..مستقبل غامض ينتظر دي خيا!

مازال الأداء السيء الذي يستحوذ على الدولي الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون سبباً في ضياع مكانه الأساسي داخل صفوف ناديه الإنجليزي، إذ يقترب بشدة الحارس هندرسون ليكون هو الحارس الأساسي الذي يحمي عرين الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

ديفيد دي خيا، الأغلى في البريميرليج، فشل في أن يصبح أساسيًا في منتخب إسبانيا، بعد مواسم سيئة، ليجد مدرب المنتخب، لويس إنريكي ضالته في حارس مرمى أتلتيك بلباو، أوناي سيمون حارس المنتخب الإسباني.

وبحسب المصادر العديدة، فإن دين هندرسون الذي يتعافى من إصابة في الفخذ حاليًا تم إخباره بأنه سيبدأ الموسم المقبل باعتباره الحارس الأول لمانشستر يونايتد، ليصبح دي خيا خارج حسابات المان يونايتد.

دي خيا كان وراء خسارة اليونايتد للدوري الأوروبي “يوروبا ليج” على يد فريق فياريال الإسباني الذي فاز بركلات الترجيح 11/10، بعد أن انتهيا الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ولم يفلح دي خيا في التصدي لأي ركلة، ما عرضه لحملة هجوم وانتقادات قاسية.

وكان هندرسون أمضى موسمين إعارة ناجحة لنادي شيفيلد يونايتد وأبلى بلاءً حسناً ثم عاد في الصيف الماضي إلى اليونايتد، وحصل على وعد من النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني بإشراكه أساسياً في عدد لا بأس به من المباريات وأوفى بوعده فعلاً وشارك هندرسون في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وخاصة في الفترة التي اضطر فيها دي خيا للسفر إلى إسبانيا لاستقبال مولوده الجديد.

والجدير بالذكر أن، دي خيا حريص جداً على البقاء الموسم المقبل، رغم خسارته لمركزه الأساسي في الموسم الماضي لصالح دين هندرسون، إلا أن الحارس يريد القتال على مركزه.