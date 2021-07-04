سكولز يهاجم فرناندو سانتوس ويدعو الاتحاد البرتغالي لتعيين مدرب جديد!

انتقد بول سكولز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أداء مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس، وخاصة بعد إقصاء “برازيل أوروبا” من بطولة يورو 2020، حيث دعا الاتحاد البرتغالي في البحث عن مدرب آخر.

واستطاع منتخب بلجيكا في تحقيق فوزًا هامًا على منتخب البرتغال بهدف دون رد، لتودع “برازيل أوروبا” دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية ” يورو 2020”.

وتحدث بول سكولز عن أداء منتخب البرتغال بشكل عام حيث، أكد أن مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس قدم أداء فني سيئ خلال بطولة يورو 2020.

وقال أيقونة نادي مانشستر يونايتد:” فيرناندو سانتوس، كان يتجاهل خلال تواجده على القيادة الفنية للمنتخب البرتغالي، مشاركة لاعب الشياطين الحمر، برونو فيرنانديز.

وأضاف سكولز : “لاعب مانشستر يونايتد لم يخض بطولة سيئة، الشخص الذي خاض بطولة سيئة هو مدربه، لأنه لا يمكنك إبقاء لاعب مُحنّك وأثبت نفسه في البريميرليج، إحتياطيًا!.

وتابع :” لقد شاهدت برونو يسجل في كل مكان مع يونايتد وأعتقد أنه إذا حصلت البرتغال على مدرب جديد، فسيكون برونو قائد هذا الفريق”.

وواصل سكولز الثناء على برونو قائلًا : “هو لاعب رائع أيضا في المرواغات وهو صانع ألعاب رائع، دائما ما يقدم الكثير من اللقطات الرائعة له”.