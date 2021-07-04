مشاهدة مباراة بيراميدز وانبي في بث مباشر اليوم بالدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وانبي في الجولة الـ28 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021.

تُقام مباراة بيراميدز وانبي على استاد 30 يونيو “الدفاع الجوي سابقًا”، بدون حضور الجماهير، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

ويدير المباراة الحكم المصري “محمد معروف”، ويعاونه كل من، عمر فتحي، واسامة السيد، بالإضافة إلى الحكم الرابع محمد حسن، بينما يتواجد في غرفة حكم الفيديو -الفار-، الثنائي عمرو الشناوي وعمرو رمضان.

وينقل بث مباشر مباراة بيراميدز وانبي في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “بلال علام”.

أوقف نادي بيراميدز نزيف النقاط في الدوري المصري، بعدما إنتزع تعادلًا ثمينًا من أمام الاهلي بالجولة الماضية، في أول مباراة للمدرب الجديد “تاكيس جونياس”، الذي خلف المُقال رودولفو أروابارينا عقب توديع بطولة الكونفدرالية من نصف النهائي.

وكان بيراميدز قد خسر مباراتين متتاليتين في الدوري المصري قبل مواجهة الاهلي، وسيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في البطولة المحلية من بوابة انبي.

ويتواجد بيراميدز في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 35 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 11، وتلقى 4 هزائم، وسجل 33 هدفًا، واهتزت شباكه 28 مرة، ويمتلك 4 مباريات مؤجلة.

في المقابل لم يعرف نادي انبي الخسارة في الدوري المصري منذ 5 مباريات، حيث تعادل في 3 آخرها بالجولة الماضية أمام المقاولون العرب، وفاز في مباراتين.

ويحتل انبي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، جمعها من 27 مباراة، انتصر في 9 مناسبات، وتعادل 10 مرات، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 30 هدفًا، ودخل مرماه 29.