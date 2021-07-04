مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة في بث مباشر اليوم بالدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وسموحة في الجولة الـ28 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021.

تُقام مباراة الاهلي وسموحة على استاد الاسكندرية، بدون حضور الجماهير، في أول مباراة للمارد الأحمر خارج ملعبه في الدوري المصري منذ مواجهة الزمالك على ملعب القاهرة الدولي يوم 10-5-2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وسموحة، من الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

ظل النادي الاهلي دون أي مباراة في أي مسابقة محلية لأكثر من 50 يومًا، بسبب إنشغاله في منافسات دوري أبطال أفريقيا وخوضه مباراة كأس السوبر الأفريقي الذي توج به على حساب نهضة بركان المغربي.

وواجه الاهلي فريق بيراميدز يوم الخميس الماضي في الجولة الـ27 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وفقد نقطتين بعدما فرض عليه أبناء المدرب الجديد تاكيس جونياس التعادل بنتيجة (2-2).

ويتواجد المارد الاحمر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 19 نقطة عن المتصدر “الزمالك”، ونقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “المصري البورسعيدي”، مع إمتلاك الاهلي 7 مباريات مؤجلة.

أما فريق سموحة، فقد انتهت سلسلة النتائج الإيجابية القصيرة المكونة من 6 مباريات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الاسماعيلي، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تاريخ مواجهات الاهلي وسموحة

تواجه الاهلي وسموحة في 24 مباراة، (21) في الدوري المصري، (3) في كأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز 14 مرة، مقابل 4 للموج الأزرق، بينما سيطر التعادل على 6 مواجهات.

وسجل النادي الاهلي 40 هدفًا في شباك النادي السكندري، في المقابل أحرز سموحة 20 هدفًا في شباك القلعة الحمراء.

ويعود أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين للنادي الاهلي بنتيجة (4-0) في نصف نهائي كأس مصر 2017، وسبق للمارد الأحمر الفوز بنتيجة (4-2) ايضًا في موسم 2017، كما فاز سموحة بنتيجة (3-0) في موسم 2015.

وحقق سموحة الفوز على النادي الاهلي في آخر مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الـ 11 بالدوري المصري، بفضل هدف المهاجم الذي انتقل إلى أهلي طرابلس الليبي “حسام حسن” في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، بعدما ظل التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مسيطرًا على المباراة في وقتها الأصلي.

ويعد لاعب الاهلي السابق وبيراميدز الحالى عبدالله السعيد هو الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات المارد الأحمر وسموحة بـ11 مباراة، وايضًا هو الهداف التاريخي لتلك المواجهة برصيد 8 أهداف.