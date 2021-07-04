شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين أرقام بانون ومدافع كايزر تشيفز قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين المغربي بدر بانون مدافع الأهلي ودانيال كاردوزو مدافع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى تجمع الفريقين يوم 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وعلقت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على المقارنة بين الشناوي وحارس مرمى كايزر تشيفز قائلة، "مقارنة بين أرقام كلا اللاعبين قبل نهائي دوري الأبطال بين كايزر تشيفز والأهلي.. المدافع الأفضل هو... ؟".





وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف بيع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، بعد اهتمام أكثر من ناد خليجي بالتعاقد معه، أبرزها نادي النصر السعودي، الذي يرغب في ضم المدافع المغربي في الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك ببقاء اللاعب في القلعة الحمراء في ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده في الفترة القادمة.

ويتمسك مسئولو النادي ببقاء بانون الذي أعاد الاتزان لدفاع الأهلي في الفترة الأخيرة، ونجح في حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق الأحمر بخلاف قدرته على التعامل مع الكرات العرضية والثابتة والالتحامات، خاصة أن الجهاز الفني يرفض التفريط في اللاعب.

وأعاد بانون الانضباط لخط دفاع الأهلي، بعدما عانى من أزمات دفاعية في المواسم الماضية، قبل أن يساهم المدافع المغربي مع باقي زملائه في التغلب على هذه المشاكل التي واجت الفريق الأحمر.