كارتيرون يحذر دفاع الزمالك من تكرار سيناريو الدور الأول أمام غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه خاصة المدافعين من تكرار سيناريو مواجهة الدور الأول أمام غزل المحلة، خلال المباراة التى ستجمعتها غدًا الاثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض الزمالك للخسارة من غزل المحلة فى الدور الأول بهدفين لهدف، بعدما أحرز خالد الإخميمى هدف فوز المحلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليخسر الفارس الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى صراعه على لقب الدوري.

وطالب كارتيرون لاعبيه بضرورة العمل على حسم المباراة مبكرًا وعدم الانتظار لأواخر اللقاء، خاصة أن الغزل سيخوض المباراة وهدفه تكرار الفوز لتأكيد العقدة بالإضافة إلى سعيه لحصد الثلاث نقاط للهروب من قاع الدوري والدخول فى المنطقة الدافئة.

فى الوقت ذاته، ارتفعت أسهم محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الفريق لمجاورة طارق حامد خلال مواجهة غزل المحلة، ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون الاعتماد على محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك أمام غزل المحلة، لتعويض غياب إمام عاشور الذى تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.